نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلاوسوف: القوات الروسية تتقدم بثقة على اتجاه كوراخوف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، في برقية إلى القوات التي حررت غورغيفكا في جمهورية دونيتسك، إن الجيش الروسي يتقدم بثقة في اتجاه كوراخوف ويكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة.

وأضاف الوزير: أنتم تتقدمون اليوم بثقة في اتجاه كوراخوف. وبفضل مهاراتكم المهنية العالية، تكبدت التشكيلات الأوكرانية المسلحة خسائر كبيرة وتتراجع إلى الغرب. ويقوم العسكريون في تشكيلكم بواجبهم العسكري بشجاعة ويحلون كل المهام الموكلة لهم بثقة ونجاح ويقربون بذلك نصرنا على العدو".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة، خاض عناصر التشكيل المذكور "بشجاعة وبسالة معارك متواصلة مع العدو في اتجاهات مختلفة، وحرروا بشكل مطرد أرض دونيتسك من النازيين الجدد.

ووفقا للوزارة، امتدح بيلاوسوف في برقيته الشجاعة والبطولة التي أبداها المقاتلون الروس أثناء تحرير غورغيفكا.

وذكرت الوزارة أن بيلاوسوف خص في تهنئته قيادة وأفراد لواء المشاة الميكانيكي المستقل الخامس الحامل لاسم الرئيس الأول لجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر زاخارتشينكو.

ونوهت الوزارة بأن هذا اللواء ومنذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة، خاض "بشجاعة وبسالة معارك متواصلة مع العدو في اتجاهات مختلفة، وأظهروا في معارك ماريوبول ومارينكا، أمثلة على الشجاعة والتصميم الصلب