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أحمد جودة - القاهرة - كشف الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن الأوروجواني داروين نونيز نجم هجوم الفريق سيحصل على فرصته ولكن البرتغالي ديوجو جوتا يتفوق عليه في الوقت الحالي.

أرني سلوت يصدم نجم ليفربول

وأكدت التقارير الصحفية أن داروين نونيز يعيش أيامًا سيئة مع ليفربول بعد أن أصبح احتياطيًا مع المدير الفني الجديد أرني سلوت الذي يفضل عليه نجم الهجوم البرتغالي جوتا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن داروين نونيز فشل في لفت نظر أرني سلوت بسبب إهداره المتكرر للفرص ليصبح ديوجو جوتا هو المهاجم رقم واحد في تشكيل ليفربول.

وقال أرني سلوت في تصريحات صحفية: "من المؤكد أن داروين نونيز سيحصل على فرصته في المستقبل القريب. نحن نلعب مباريات كثيرة ونونيز يتمتع الآن بلياقة بدنية أقوى".

واختتم سلوت تصريحاته قائلا:"لكنه يتنافس مع ديوجو جوتا الذي قدم أداءً جيدًا للغاية في المباريات الأخيرة برأيي".

يذكر أن ليفربول سيواجه بورنموث مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

