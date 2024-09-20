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أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة قناة Mbc مصر إسناد تعليق مباراة الأهلي بطل مصر أمام نادى جورماهيا بطل كينيا في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة رابطة دورى الأبطال الإفريقية، للكابتن مدحت شلبي.

مدحت شلبي معلقًا علي مواجهة الأهلي وجورماهيا الكيني

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النادي الأهلي ونظيره نادي جورماهيا يوم السبت المقبل الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، بخلاف الإحتفال بفوز النادى الاهلي بدرع الدورى العام الممتاز المحلي في مصر موسم 2024 / 2025.

وكان النادى الاهلي حقق الفوز فى مباراة الذهاب خارج ملعبه بثلاثية نظيفة، ليضع قدمًا في مباراة دور الستة عشر من دورى ابطال افريقيا.