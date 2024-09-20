نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فيلم "لعل الله يراني" لـ سهر الصايغ في مهرجان الإسكندرية السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 40، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عرض فيلم «لعل الله يراني» لأول مرة، وهو فيلم روائي قصير من بطولة النجمة سهر الصايغ، وإخراج محب وديع.

يُعرض فيلم “لعل الله يراني” ضمن الأفلام المنافسة على جائزة أحمد الحضري، لأفضل فيلم مصري قصير يُناقش القضايا الإنسانية، التي يشارك بها 8 أفلام أخرى، بالإضافة إلى هذا الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول دينا التي تعتقد أنها مجرد رقم في الحياة، وتشعر دائمًا بأنها لا قيمة لها ولا أحد يهتم بها، ودفعتها الضغوط النفسية الشديدة التي كانت تعاني منها إلى الاتجاه للتخلص من الحياة، وقبلها نشرت آخر كلماتها عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، إذ كتبت: “أحببت الجميع، ولم يحبني أحد، لذلك حان وقت الرحيل، لعل الله يراني!”، لكن فجأة تغيرت حياتها لحظة نشر تلك الكلمات.

وتُشارك في البطولة الفنانة نانسي نبيل، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومدير التصوير كوتا طلعت، ومدير الإنتاج رشا رمزي، والمنتج الفني رفيق چورچ، وديكور مينا ميلاد، ومونتاج بيشوي إيميل، وموسيقى روماني ميشيل.

نبذة عن مهرجان الإسكندرية السينمائي

يذكر أن مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 40 يقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن المقرر أن يقام في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر.