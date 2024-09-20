انت الأن تتابع خبر «لا تقوم بتناول السكريات»..اقضي على الكرش المترهل .. حبة واحدة قبل النوم وفي يوم واحد تخسس البطن حتى لو مدلدلة تعرف عليها الان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذ تعاني العديد من السيدات من تراكم الدهون في منطقة البطن مما يدفعهن للبحث الدائم عن أفضل الطرق للتخلص منها بشكل نهائي حيث تعتبر الطرق الطبيعية الحل المثالي لمشاكل الدهون وإزالة الكرش بدون اتباع نظام غذائي يعتبر الحبهان من التوابل الشهيرة التي تضيف نكهة مميزة للأطباق بالإضافة إلى احتوائه على فوائد متعددة للجسم وفي هذا المقال سيتم استخدام الحبهان مع مكونات طبيعية لزيادة حرق الدهون.

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

2 ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

2 ملعقة كبيرة من حليب قليل الدسم.

2 ملعقة كبيرة من سكر الدايت.

لتحضير وصفة الهيل للتخسيس

نبدأ بإحضار وعاء مناسب ونضع فيه الحليب مع التحريك من حين لآخر.

بعد ذلك عندما يسخن الحليب نضيف الهيل المطحون ونستمر في التقليب جيداً لمدة تصل إلى خمس دقائق.

بعدها نضيف السكر ونحركه جيدا حتى يذوب تماما ثم نرفع الخليط عن النار ونتركه ليبرد.

ثم تناوله مرتين في الأسبوع صباحا ومساء قبل النوم وستلاحظ الفرق خلال فترة قصيرة.

فوائد الهيل للجسم