ضبط مرتكبي واقعة سرقة أحد الأشخاص بالجيزة وإعادة المسروقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مُقيم بدائرة القسم) بحضور ثلاثة أشخاص يزعم أحدهم أنه عامل بمحل مواد غذائية يتعامل معه وطلب منه سداد ثمن بعض المواد الغذائية سبق تحصله عليها من المحل وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته وإيثاقه وإحتجازه وباقى أفراد أسرته داخل إحدى غرف الشقة محل إقامته والإستيلاء على (مبالغ مالية "عملات محلية و أجنبية" - مصوغات ذهبية - هاتف محمول) كرهاً عنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – جزء من " المبالغ المالية – المشغولات الذهبية " المستولى عليها – هاتف محمول ) وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل مصوغات ذهبية- مُقيم بدائرة مركز نبروه بالدقهلية "ضُبط") وبحوزته المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.