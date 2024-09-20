ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة منظومة لخدمات "الإنترنت" بدون ترخيص بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصة بأسيوط) بإنشاء وإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص والإعلان والترويج عنها وتقديم خدماتها للمواطنين مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون ، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إستهدافه وضبطه ، وعثر على (عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة فى تشغيل وإدارة المنظومة) ، وبمواجهته أقرا بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.