ضبط 381 قضية مخدرات و178 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84450 حكما خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (381) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (416) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (332,080 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (39,230 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,280 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15 طن و 520 كيلو و610 جرام).

كمية من بذور القنب وزنت (200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (10,825 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (9,517 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,610 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (470 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (4,533 كيلو جرام).

(15 فدان) منزرعة بنبات الهيدرو المخدر .

عدد (78541) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (178 قطعة سلاح نارى بحوزة 159 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(9) بنادق آلية.

(24) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(140) فرد محلى.

(245) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بنطاق القاهرة.

 (251) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84450) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(370) حكم جناية.

(26749) حكم حبس جزئى.

(4436) حكم حبس مستأنف.

(41743) حكم غرامة.

(11152) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (7) تشكيلات عصابية ضموا (14) متهم إرتكبوا (27) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (35) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (275) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (21822) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.