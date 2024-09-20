نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصنيف الأندية.. الزمالك يتراجع 39 مركز والأهلي في مقدمة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك صدمة في تصنيف الأندية العالمي لشهر سبتمبر، حيث تراجع 39 مركزًا ليصل إلى المركز 275 برصيد 1514 نقطة، وفقًا لموقع "footballdatabase" المتخصص.

تصنيف الأندية.. الزمالك يتراجع 39 مركز والأهلي في مقدمة إفريقيا

بالمقابل، حقق الأهلي تقدمًا ليحتل المركز 45 عالميًا برصيد 1719 نقطة، رغم تراجعه مركزًا واحدًا.

فيما يخص فريق بيراميدز، فقد ارتقى 27 مركزًا ليحتل المركز 175 برصيد 1568 نقطة.

على صعيد الأندية الإفريقية، تصدر الأهلي القائمة، تلاه صن داونز، الترجي، مازيمبي، والرجاء، بينما جاء بيراميدز في المركز السابع والزمالك في المركز 12.

أما في تصنيف أفضل 5 فرق على مستوى العالم، فقد جاء مانشستر سيتي في المقدمة بـ 2128 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 2062 نقطة، ثم أرسنال بـ 1979 نقطة، وإنتر ميلان بـ 1975 نقطة، وبرشلونة بـ 1945 نقطة.