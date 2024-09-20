نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية رياض الخولي في مسلسل حكيم باشا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضم الفنان رياض الخولى لقائمة أبطال مسلسل حكيم باشا مع النجم مصطفى شعبان والذى يتواصل تحضيراته للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، حيث يجسد رياض الخولى خلال أحداث العمل الذى يدور في إطار صعيدى، شخصية عم مصطفى شعبان ويدخلان في صراعات كبيرة على مدار الحلقات.



تفاصيل مسلسل حكيم الباشا

مسلسل حكيم باشا تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجى بطولته: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، وجارٍ التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين في البطولة، ويكرر رياض الخولى تعاونه مصطفى شعبان فى دراما رمضان بعدما قدما سويًا مسلسل بابا المجال فى رمضان قبل الماضي 2023.

آخر أعمال رياض الخولي



والجدير بالذكر آخر أعمال رياض الخولى قدم فى رمضان الماضى مسلسلين، الأول "حق عرب" حيث شارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضي، دينا فؤاد، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، والثانى "صيد العقارب" بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر وإخراج أحمد حسن.

