نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أوجسبورج وماينز في الدوري الالماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اوجسبورج مع نظيره نادي ماينز اليوم الجمعة الموافق عشرون من سبتمبر الجاري، ضمن لقاءات بطولة الدوري الألماني لهذه النسخة.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في الأسطر القليلة القادمة، موعد مباراة اوجسبورج وماينز في الدوري الالماني والقنوات الناقلة لهذه المباراة المرتقبة.

موعد مباراة أوجسبورج وماينز في الدوري الألماني

وتنطلق صافرة بداية مباراة أوجسبورج ضد ماينز اليوم الجمعة عند تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب دبليو دبليو كي أرينا المباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع بين فريقي اوجسبورج وماينز اليوم بالدوري الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة أوجسبورج وماينز في الدوري الألماني

وتنقل مباراة اوجسبورج ضد ماينز في الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.