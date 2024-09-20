مدبولي: 60 مليار جنيه إجمالي الدعم المقدم لأسطوانة الغاز…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن استهلاك مصر من أسطوانات الغاز يقدر بنحو 280 مليون أنبوبة سنويًا.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن تكلفة أسطوانة الغاز 340 جنيه، وكانت تباع بقيمة حوالي من 100 جنيه إلى 240 جنيه دعم من الدولة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن إجمالي دعم الدولة لأسطوانات الغاز يتجاوز60 مليار جنيه سنويًا، مع 2 مليار جنيه دعم الكهرباء بالموازنة العامة للدولة.