مال وأعمال

مدبولي: 60 مليار جنيه إجمالي الدعم المقدم لأسطوانة الغاز…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: 60 مليار جنيه إجمالي الدعم المقدم لأسطوانة الغاز… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن استهلاك مصر من أسطوانات الغاز يقدر بنحو 280 مليون أنبوبة سنويًا.

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وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن تكلفة أسطوانة الغاز 340 جنيه، وكانت تباع بقيمة حوالي من 100 جنيه إلى 240 جنيه دعم من الدولة.

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ولفت رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن إجمالي دعم الدولة لأسطوانات الغاز يتجاوز60 مليار جنيه سنويًا، مع 2 مليار جنيه دعم الكهرباء بالموازنة العامة للدولة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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