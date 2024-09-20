انت الأن تتابع خبر ميداليتان لمنتخب المواي تاي في بطولة العالم للشباب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق المنتخب الوطني للمواي تاي، ميداليتين ذهبية وفضية، خلال مشاركته في بطولة العالم للمواي تاي للشباب في العاصمة التايلاندية بانكوك.



وجاءت الميدالية الذهبية من خلال اللاعب حذيفة أبو زيد ضمن منافسات وزن 57 كيلوغراما بعد فوزه في النزال النهائي على اللاعب رمضان ايسنباييف، وكان أبو زيد تأهل للنهائي بعد الفوز في 3 نزالات.



فيما تحققت الميدالية الفضية من خلال اللاعب ريان الصعوب ضمن منافسات وزن 63 كيلوغراما، ووصل الصعوب إلى النهائي بعد فوزه في 3 نزالات .