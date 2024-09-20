العالم اليوم - غرفة تجارة دبي تعلن تأسيس مجلس الأعمال الجورجي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:21 مساءً - أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الجورجي، ما يشكل خطوة حيوية تساهم في الارتقاء بالشراكات الاقتصادية، وتعزيز الفرص المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي وجورجيا، ودعم نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.

ووفق بيان صحفي صادر عن الغرفة، الجمعة، تعكس هذه الخطوة تنامي جاذبية دبي الاستثمارية للشركات والمستثمرين من جورجيا، حيث حققت التجارة البينية غير النفطية بين دبي وجورجيا، نموا سنويا بنسبة 8.5 بالمئة لتصل قيمتها إلى 1.76 مليار درهم ( نحو 479.18 مليون دولار) خلال العام الماضي.

وبلغ عدد الشركات الجورجية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، 89 شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي إن تأسيس مجلس الأعمال الجورجي يساهم بدور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية، عبر بناء منظومة فعّالة للتواصل والتعاون.

وأضافت أن المجلس الجديد سيعمل على تعزيز ممارسة الأعمال التجارية في دبي بالنسبة للشركات الجورجية، كما سيشكل صوت مجتمع الأعمال الجورجي في الإمارة، ويساهم في رعاية مصالح الشركات الجورجية في دبي، ومساعدتها على تحقيق النجاح المستدام".

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي.

وتعمل غرفة تجارة دبي حاليا على زيادة عدد مجالس الأعمال لتمثيل المستثمرين من مختلف الجنسيات في الإمارة، بهدف دعم توسع الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، وتوحيد صوت مجالس الأعمال لتحقيق الأهداف المشتركة.