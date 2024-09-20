نشرة الحصاد الأسبوعي رقم 102 لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 102 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 13 سبتمبر وحتى الخميس 19سبتمبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الجمعة 13 سبتمبر*

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقيات تهنئة الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور” أحمد الطيب بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف.

*السبت 14 سبتمبر*

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عدد من الاتصالات الهاتفية مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لمتابعة تطورات حادث تصادم قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلي الزقازيق.

*الأحد 15 سبتمبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن استئناف مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ خطته التدريبية عقب إجازة المولد النبوي الشريف ، حيث يواصل المركز عمله بتنفيذ الأسبوع السابع للخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2024/2025 ، مؤكدة أن الأسبوع السابع سيشهد تنظيم 5 دورات تدريبية منها 3 دورات جديدة تنفذ لأول مرة ويستفيد منها 180 متدرباً.

واستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات على مدار أسبوعين من المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرة الى أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى الاسبوع الثانى من الموجة الـ 23 بلغت 1935حالة تعد، تضمنت 1335 حالة تعد علي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 224,748 ألف متر مربع، وإزالة 600 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1777 فدان زراعة

*الأثنين 16 سبتمبر*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح علي مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل علي المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.

*الثلاثاء 17 سبتمبر*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً مع د. يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة "إرتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة " ارتقاء " وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويأتي اللقاء في إطار متابعة وزيرة التنمية المحلية لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة القاهرة.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"الهابيتات"، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بمقترح تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي في صورته النهائية.

وترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين علي بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة وفقاً للإعلان رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ علي عدد ٢٢ وظيفة قيادية شاغرة .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي شهدها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

*الأربعاء 18 سبتمبر*

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ورشة عمل تدريبية لنواب المحافظين الجدد وسكرتيري عموم المحافظات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة ، وأيضاً الأسلوب الأمثل لإسترداد الأراضى و تذليل كافة المعوقات التي تواجه القيادات التنفيذية بالمحافظات لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين .

كما واصلت لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بوزارة التنمية المحلية مقابلاتها برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، لاختيار المتقدمين علي بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة وفقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2023.

*الخميس 19 سبتمبر*

في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد / محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مشترك، ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الأطراف لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإدارتها وتشغيلها أو إسنادها للغير.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع الحكومة بمقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

وزيرة التنمية المحلية تستعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، المُقرَر انعقادها بمدينة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.