انت الأن تتابع خبر ولا الجن الأزرق يعرفها .. فوائد لا تتوقعها عن تفعيل خاصية وضع الطيران في الهواتف الذكية .. مش هتصدق غير لما تجربها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الهاتف هو جزء أساسي من حياتنا بسبب الاعتماد عليه فى التواصل والتصفح على الإنترنت ومتابعة الفيديوهات ومن بين الميزات الضرورية التي يتيحها الجوال، هو وضع الطيران خاصية ضرورية يستعمل وضع الطيران في عدة سياقات منها الحماية على عمر البطارية وتطوير تجربة النوم،وبالإضافة إلى حماية الصغارمن المحتوى الغير ملائم على الإنترنت.

فوائد وضع الطيران

يتم استعمال وضع الطيران خلال السفر أو التنقل أو عندما يريد الشخص في تنشيطه مثال على ذلك عندما يقوم الركاب بركوب الطائرة يأمرهم تفعيل وضع الطيران الذي يعد وسيلة للتحكم في الاتصالات سواء كانت هاتفية أو من خلال الإنترنت، وضع الطيران له عدة فوائد تتمثل فيما يلى :

أولاًحماية البطارية: يسهم فى تفعيل وضع الطيران في انخفاض استهلاك البطارية مما يوفر تشغيل الموسيقى وظهور الصور والملفات دون الحاجة إلى استهلاك مرتفع للطاقة.

ثانيًا شحن البطارية بسرعة: يسهم فى تحويل الجوال الى وضع الطيران في تسريع عملية شحن البطارية.

ثالثًا تجنب التكاليف الدولية الباهظة للاتصالات: يسهم تشغيل وضع الطيران على الجوال في تجنب الاتصالات الدولية باهظة الثمن، مما يساعد فى حماية المستعمل من تكاليف فواتير غير مرغوب فيها المترتبة عن الاتصالات الخارجية.

أهمية وضع الطيران

لم تكتفي بهذه الفوائد فقط ولكن يوجد عدة فوائد أخرى وهي تتمثل فيما يلى :