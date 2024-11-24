انت الأن تتابع خبر "نبات يرد الروح".. عشبة طبيعية ترفع التركيز الطاقة كالحصـان وتمنع القلق وتجعل المزاج عال العال.. "هتصغرك لسن الــ 20" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الماتشا هي نوع خاص من الشاي الأخضر يتميز بمسحوقه الناعم الذي يتم استخراجه من أوراق الشاي الأخضر المطحونة بشكل دقيق و عكس أنواع الشاي الأخضر التقليدية، التي يتم نقع أوراقها في الماء ثم التخلص منها، يتم تناول أوراق الماتشا بالكامل، مما يضمن استفادة الجسم من جميع العناصر الغذائية الموجودة في النبات.

كيف تساعد الماتشا في رفع التركيز والطاقة؟

الكافيين بنكهة طبيعية: تعد الماتشا مصدرًا غنيًا بالكافيين، ولكن بطريقة طبيعية ومختلفة عن مشروبات الكافيين الأخرى مثل القهوة فالكافيين الموجود في الماتشا يتفاعل مع مادة تُسمى “L-Theanine”، التي تساعد على تحسين التركيز دون أن تسبب التوتر أو العصبية التي قد يصاحبها شرب القهوة.

بفضل هذا التفاعل بين الكافيين وL-Theanine، يوفر شاي الماتشا طاقة مستدامة ومتوازنة، مما يعني أنك ستشعر باليقظة والتركيز لفترات أطول دون أن تشعر بالهبوط المفاجئ للطاقة كما يحدث بعد شرب القهوة.

تحسين القدرة الذهنية: تشير الدراسات إلى أن الماتشا يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة والانتباه، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة مثل “الكاتيكين” و”الإبيغالوكاتيشين جاليت”، والتي تعزز صحة الدماغ. كما تعمل الماتشا على تحسين القدرة على التعلم وزيادة الإنتاجية.

الماتشا والقلق: كيف تساعد في تقليل التوتر؟

من بين أكبر فوائد الماتشا هو قدرتها على تهدئة الأعصاب وتقليل مستويات التوتر. هذه الفائدة ترجع بشكل رئيسي إلى محتوى L-Theanine، وهي مادة طبيعية توجد بكثرة في الماتشا. تعمل L-Theanine على زيادة مستويات مادة “الدوبامين” و”السيروتونين” في الدماغ، وهما ناقلان عصبيان يساعدان في تحسين المزاج والشعور بالسعادة.

بفضل هذه الخصائص المهدئة، تساعد الماتشا على تقليل مستويات القلق والتوتر بشكل فعال، مما يجعلها خيارًا رائعًا لأولئك الذين يعانون من ضغوط الحياة اليومية.

عشبة الماتشا والمزاج العالي: كيف تحسن الماتشا حالتك النفسية؟

تحفيز مشاعر السعادة والراحة: بجانب تأثيراتها المهدئة، تحتوي الماتشا أيضًا على مادة “الفلافونويد” التي تعمل على تقليل الشعور بالاكتئاب وتعزيز المزاج بشكل عام. تساعد الماتشا على تحسين الاستجابة للمواقف المجهدة، مما يجعلها من العوامل الفعالة في الحفاظ على مزاج مستقر وإيجابي.

دعم النشاط البدني: إذا كنتِ تبحثين عن حافز لبدء يومك بطاقة عالية، فإن شاي الماتشا سيكون الخيار المثالي. فهو يزيد من النشاط البدني بفضل محتواه من الكافيين، ويجعل الجسم أكثر قدرة على تحمل الضغوط اليومية دون الشعور بالإرهاق.

الفوائد الصحية الأخرى للماتشا