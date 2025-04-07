ضبط سائق صدم أخر محدثا وفاته بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 03:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من إحدى المستشفيات بوفاة (أحد الأشخاص) بدائرة القسم متأثراً بإصابته إثر إصطدام "مينى باص" تابع لإحدى شركات النقل الجماعى به حال عبوره الطريق ، ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .