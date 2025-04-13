بـ 25 مليون جنيه.. ضبط مخدرات بحوزة عناصر إجرامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 03:32 مساءً - استمراراً لجهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم ، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (5 عناصر إجرامية) ، وبحوزتهم (أكثر من 82 كيلو جرام مواد مخدرة "حشيش، هيروين، كوكايين، بودر، شادو" – 3000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 19 أمبول مؤثر لعقار الكيتامين – بندقية خرطوش وطلقتين).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (3 عناصر إجرامية) لقيامهم بإعادة تدوير والإتجار بالمواد المخدرة.. وبحوزتهم (62 كيلو جرام مواد مخدرة "شادو، إستروكس، بودر" - الخامات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير).

مديرية أمن المنيا

ضبط (عنصرين إجراميين) وبحوزتهما (10 كيلو جرام مواد مخدرة "آيس، حشيش" – فرد محلى – طبنجة صوت معدلة - عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات").

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (25 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.