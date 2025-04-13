النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يستكمل غدا مناقشة الحساب الختامى 2023/24

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 03:32 مساءً - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامى، قائلا:" جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%، مشيرا إلى أن جملة الموارد خلال العام المالي 2019/2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة في الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%.