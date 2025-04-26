مصر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 01:33 مساءً -

ترحب جمهورية مصر العربية بتوقيع حكومتي جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا على إعلان مبادئ فى واشنطن في ٢٥ إبريل ٢٠٢٥ حول تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة شرق الكونجو الديمقراطية، وتؤكد مصر أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مشجعاً نحو بناء الثقة بين البلدين وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى وفى القارة الإفريقية.

وتثمن مصر تعهد الطرفين بالعمل الجاد على حل الخلافات عبر الطرق السلمية، بما يسهم في إنهاء التوترات ويفتح آفاقًا للتعاون والتنمية المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة. وتؤكد مصر على دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية في القارة الافريقية، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقد حرصت مصر على بذل كافة الجهود الحثيثة لدعم التهدئة والدفع بمسار التسوية عبر الطرق السلمية بين البلدين من خلال العمل على تقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار، وهو ما أكده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى الاتصالين مع السيد بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا في ١٧ أبريل، والسيد فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية في ١٩ أبريل. وستستمر مصر فى جهودها لدعم مسار التسوية والتنسيق مع الأطراف الإقليمية للتوصل الى اتفاق سلام دائم وشامل بين البلدين، تأكيداً على حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.