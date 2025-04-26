تصادم مفاجئ في مطار القاهرة.. مصر للطيران تطمئن الركاب وتكشف التفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 01:32 مساءً - حادثة مفاجأة في مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت 26/4/2025، حيث تم اصطدام أوتوبيس ينقل ركاب رحلة مصر للطيران كانت تتوجه إلى أربيل، وجاءت هذه الحادثة، عن اصطدام هذا الأوتوبيس بعمود إنارة داخل أرض المهبط، مما أدي إلى إصابة السائق وعدد من الركاب بإصابات طفيفة.

مصر للطيران أوضحت في بيان رسمي أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشركة لتلقي الإسعافات اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

وقد أقلعت الرحلة إلى أربيل بعد استكمال إجراءات السفر لباقي الركاب، بينما يجري حجز المصابين على رحلات لاحقة بعد استقرار حالتهم.

وتوجه الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى المستشفى لمتابعة أوضاع المصابين بنفسه، فيما تواصل الفرق المختصة بمطار القاهرة تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث بدقة.