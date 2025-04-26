القبض على 4 أشخاص تعدوا بالضرب على عامل توصيل طلبات فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 01:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بالتعدى على عامل توصيل طلبات بأحد المركز التجارية بمدينة حدائق أكتوبر بالجيزة، بالضرب مستخدمين عصا خشبية وإحداث إصابته حال توصيله أحد الطلبات.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 إبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من عامل توصيل طلبات مقيم بمحافظة الفيوم، أنه بتاريخ 14 الجارى حال سيره بدراجته النارية بدائرة القسم، إصطدمت به سيارة ملاكى يستقلها 4 أشخاص، وحال معاتبته لهم حدثت بينهم مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب مستخدمين مفك وعصا خشبية وسلاح أبيض، محدثين إصابته بجرح طعنى بالبطن.

أمكن تحديد وضبط السيارة ومستقليها، وهم 4 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الواقعة.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.