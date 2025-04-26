دمشق تبعث برسالة إلى أمريكا: مستعدون للتفاهم.. والكرة في ملعبكم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 01:32 مساءً - في واحد من تطور الأحداث الجديدة في العلاقات السورية الأمريكية، قامت الحكومة السورية بالرد على قائمة تتكون من 8 شروط، قامت واشنطن بوضعها كتمهيد من أجل احتمالية خفض معدل العقوبات المفروضة على دمشق.

وقد قامت سوريا بالتأكيد على أنها قامت بتنفيذ معظم الضوابط، بما في هذا تشكيل لجنة رقابية لأنشطة الفصائل الفلسطينية، وتعليق إصدار الرتب العسكرية للمقاتلين من الأجانب، وقد شددت دمشق على أنها لا تمثل تهديدًا لأي طرف من الأطراف، بما في هذا إسرائيل.

وفي المقابل، قامت دمشق بتوضيح أن بعض الملفات مثل ملف المقاتلين الأجانب يحتاجون إلى مزيد من التفاهمات الثنائية مع الولايات المتحدة.

ومن ناحيتها قامت الخارجية الأمريكية بالتشديد على أن أي تخفيف للعقوبات مشروطة بإجراءات ملموسة من ناحية دمشق، وأكدت استمرار مراقبة سلوك الحكومة السورية من أجل ضمان تحويلها المتزايد باتجاه الشمول ومكافحة الإرهاب.