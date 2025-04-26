ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند بعد رسالة والدها لها.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ليلى أحمد زاهر تريند موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رسالة والدها لها بمناسبة حفل زفافها على الفنان هشام جمال.

رسالة أحمد زاهر لـ ابنته ليلى

وجه الفنان أحمد زاهر رسالة لـ ابنته ليلى بعد حفل زفافها على الفنان والمنتج هشام جمال، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي، في أجواء ساحرة تحت سفح هرم سقارة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

ونشر "زاهر" مقطع فيديو من حفل الزفاف، وعلق عليه قائلًا:" وأنا داخل أرقص معاكي شفت وشك اللي زي القمر أجمل عروسة في الدنيا كلها بصيت في عينيكي فجأة مر قدامي شريط ذكريات من أول ماجيتي الدنيا وأنا أول واحد شيلتك بين ايديا وشفت كل لحظة وانتي بتكبري قدام عنيا لحد اللحظة اللي بنرقص فيها مع بعض وانتي عروسة زي القمر وخلاص هتسبيني وتمشي مع عريسك".

وأضاف:"حسيت بمشاعر كتير متناقضة ومختلفة والدموع نزلت من عيني غصب عني وحسيت اني عاوز أقولك لا متمشيش وتسبيني وارجع في كلامي بس في نفس الوقت انا عارف ان دي اجمل لحظة في حياتك انك اخترتي اللي بتحبيه وبيحبك ".

واختتم: "وبصراحة اخترتي صح راجل محترك وبيحبك وبيقدرك وهيشيلك جوة عينيه زي ماوعدني مبروك يابنت عمري يابنت قلبي بحبك يااجمل بنوتة واجمل عروسة في الدنيا كلها بحبك ياليلى".