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أمن القاهرة يواصل مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة .. اعرف التفاصيل

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أمن القاهرة يواصل مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (أكثر من 13 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهما (أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش)

ضبط (عنصر إجرامى - سيدة) بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة لعقارى "التامول والترامادول").

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الشادو – فرد خرطوش).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الساحل ، وبحوزته (أكثر من 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة حلوان ، وبحوزتهما ( أكثر من كيلو جرام لمخدر الآيس).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته ( أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتهم ( أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (5 مليون جنيه).  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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