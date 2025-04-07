أمن القاهرة يواصل مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (أكثر من 13 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهما (أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش)

ضبط (عنصر إجرامى - سيدة) بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة لعقارى "التامول والترامادول").

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الشادو – فرد خرطوش).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الساحل ، وبحوزته (أكثر من 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة حلوان ، وبحوزتهما ( أكثر من كيلو جرام لمخدر الآيس).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته ( أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتهم ( أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.