قادة مصر والأردن وفرنسا يأكدون أهمية وجود مسار سياسى لقيام دولة فلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 03:32 مساءً - عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة ثلاثية فى القاهرة، وذلك وفق "القاهرة الإخبارية".

وقال الديوان الملكي الأردني: القادة طالبوا المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه.

وأضاف الديوان الملكي الأردني: قادة الدول الثلاث أكدوا ضرورة استئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع.

وتابع الديوان الملكي الأردني: القادة أكدوا أهمية وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل إلى سلام دائم في المنطقة.