ضبط 21 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 03:32 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .. فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (21) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.