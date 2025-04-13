جامعة قناة السويس تحتفل بالأمهات المثاليات وتكرم دور المرأة في الحياة الجامعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - في احتفالية سنوية مميزة، نظمت جامعة قناة السويس اليوم الأحد احتفالها لتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالجامعة، في جو من المحبة والتقدير.

أقيمت الفعالية في قاعة المؤتمرات بالجامعة، حيث تجسدت فيها روح الانتماء والتعاون داخل أسرة الجامعة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة من آيات القرآن الكريم ألقاها صلاح عربي، رئيس قسم الحسابات الخاصة.

ومع بداية الاحتفال، تجلت مظاهر الوفاء والإعزاز بدور المرأة العاملة في الجامعة، وتكريمًا لإسهاماتها المستمرة في مختلف المجالات.

من جانبه، عبر الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، عن فخره واعتزازه بالأمهات المثاليات، مشيدًا في كلمته بالعطاء المستمر من جميع العاملين بالجامعة.

كما أعرب عن امتنانه لفيديو مؤثر تم عرضه خلال الحفل، يتضمن رسائل شكر من أبناء المكرّمات لأمهاتهم، وهو عمل إنساني من إعداد الأستاذ عبد العزيز شاهين.

حضر الحفل أيضًا الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الجامعية.

تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات لعام 2025، حيث تم اختيار 9 من العاملات في الجامعة منهن هناء السيد محمد الدرديري من الإدارة العامة للموارد البشرية، وريمان علي عبد الحفيظ النادي من الإدارة العامة للعلاقات الثقافية، وغيرها من المكرّمات من مختلف الكليات والإدارات.

وفي كلمته، أكد شريف فاروق، أمين عام الجامعة، أن هذا التكريم يعد تجسيدًا لثقافة العرفان في الجامعة، والتي تسعى الإدارة لتعزيزها عبر تنظيم فعاليات تُظهر قيمة العطاء والتعاون بين الجميع.

من جهته، قدم الدكتور أحمد الشاعر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، الحفل، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين لمسابقة الأم المثالية هذا العام بلغ 43 مرشحًا، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المبادرة.

كما شملت الفعالية إجراء القرعة العلنية للمسابقة الدينية الرمضانية لعام 1446 هـ، حيث شهدت المشاركة من 385 متسابقًا من العاملين في الجامعة، في تقليد سنوي يعكس روح التنافس الشريف.

هذه الاحتفالية كانت بمثابة صورة حية من تلاحم جامعة قناة السويس مع كوادرها واحتفائها بدور المرأة في بناء وتطوير المؤسسة الجامعية، مما يعكس تاريخها الطويل في خدمة المجتمع والتعليم.