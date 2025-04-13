العالم اليوم - السودان.. مخاوف من عودة "التمكين" وسياسة "استعداء" الخارج

انتم الان تتابعون خبر السودان.. مخاوف من عودة "التمكين" وسياسة "استعداء" الخارج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أبريل 2025 04:33 مساءً - اتهم مراقبون قيادة الجيش السوداني بمساندة خطط تنظيم الإخوان للسيطرة على المشهد العام في البلاد من خلال عملية تمكين واسعة، وتعزيز السيطرة الأمنية، وتأجيج مشاعر استعداء الخارج لحشد المزيد من الالتفاف، استنساخًا لتجربة تسعينات القرن الماضي التي مكّنت التنظيم من حكم البلاد ثلاثين عامًا قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.

يأتي هذا فيما حذرت نقابات مهنية ومجموعات شبابية في بيانات من محاولات وُصفت بالخطيرة، لتغيير تركيبة النقابات ولجان الأحياء لصالح عناصر التنظيم، باستغلال حالة الفوضى التي تعيشها البلاد بفعل الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 وحتى الآن.

وأشار المراقبون إلى أن أبرز مؤشرات تلك الخطة تجسدت خلال الأيام الأخيرة في التمكين الأمني من خلال سيطرة كتائب التنظيم المتحالفة مع الجيش على المشهد العسكري، والحملة الإعلامية المعادية للخارج التي تنظمها منصات إعلامية تابعة للتنظيم، إضافة إلى محاولة استعادة التمكين في مؤسسات الخدمة المدنية وترسيخ السيطرة القاعدية من خلال صناعة لجان شبابية ونقابات مهنية جديدة بديلة لتلك التي شاركت في الإطاحة بنظامهم.

الحرب مقابل العودة

ويتهم مراقبون التنظيم بإشعال الحرب الحالية بهدف إعادة السيطرة عبر البندقية وفرض إرادته من جديد من خلال المؤسسة العسكرية.

وفي أعقاب اندلاع الحرب الحالية، استخدم التنظيم أذرعه المسلحة المتحالفة مع الجيش للسيطرة على المشهد الأمني في البلاد.

ووفقًا للمصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي، فقد سعى التنظيم منذ سقوطه للعودة إلى السلطة عبر بوابة المؤسسة العسكرية، مستغلًا وجود عدد من قياداته داخل الجيش السوداني.

وأوضح في حديث لموقع دوت الخليج: "بدأت أولى محاولاتهم لإجهاض الثورة في فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019، إلا أن الشعب السوداني أفشل هذا المخطط، وفرض إرادته بتشكيل سلطة مدنية عبر شراكة مؤقتة بين المكونين المدني والعسكري".

ويضيف أحمد: "بعد فشلهم في تلك المرحلة، اتجهوا لتنظيم مظاهرات تحت لافتة "الزحف الأخضر"، في محاولة لخلق وهم بوجود حاضنة شعبية، لكن الأحداث أثبتت أنهم يفتقرون لأي سند جماهيري يمكنهم من الانقلاب على الثورة عبر الشارع. بعد أن باءت المحاولات الأولى لإجهاض الثورة بالفشل، لجأوا إلى التخطيط لانقلاب أكتوبر، لكن الانقلاب أيضًا واجه مقاومة شرسة من القوى الثورية، مما دفعهم للجوء إلى الخيار الأكثر دموية، المتمثل في إشعال الحرب الحالية".

ويشير أحمد إلى أن معالم المخطط ظهرت بوضوح في الأسابيع الماضية من خلال "الاستهداف الممنهج لقوى الثورة وقيادات القوى المدنية، عبر اتهامات جائرة، وشيطنة متعمدة، ومحاولات لفصل هذه القوى عن قواعدها الجماهيرية". كما برزت ملامح المخطط، وفقًا لأحمد، من خلال "التمييز في الخدمات بين الولايات، وحرمان بعضها من حقوقها الدستورية، بل وضربها بالطيران".

إعادة التمكين

شهدت الفترة الأخيرة عمليات إبدال وإحلال واسعة لصالح عناصر موالية للنظام السابق. وشملت تلك العمليات عددًا من مؤسسات الخدمة المدنية والعدلية والأمنية.

ويرى مراقبون أن تنفيذ مخطط الإخوان بدأ مع الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021.

وفي الواقع، كانت إعادة تمكين عناصر الإخوان في مؤسسات الدولة المدنية والعدلية والعسكرية والسياسية من أولى النتائج التي نجمت عن الانقلاب، الذي شهد معارضة قوية أججت احتجاجات واسعة قُتل خلالها المئات من الشباب.

وشملت عملية التمكين أيضًا محاولات لتغيير تركيبة النقابات المهنية ولجان الأحياء. واعتبرت تنسيقية النقابات المهنية قرارًا أصدرته وزارة العدل بشأن تنظيم انتخابات لاختيار نقابات جديدة خلال أسبوعين بأنه نية مبيتة من قبل السلطات لإتمام "عملية شكلية وسريعة، تهدف لإضفاء شرعية زائفة على كياناتها الموالية"، مستغلة ظروف الحرب الحالية التي تسببت في تشريد آلاف العمال والمهنيين من مناطقهم، وانهيار مؤسسات الدولة، بما في ذلك البنى التحتية للنقابات. وأضافت: "تكشف هذه العجلة عن رغبة في خلق نقابات صورية تخدم أجندة السلطة في الداخل وتُستخدم كغطاء للتمثيل الخارجي".

استعداء الخارج

تزايدت خلال الأسابيع الماضية محاولات منصات تنظيم الإخوان وعدد من قيادات الجيش لتحميل بلدان خارجية مسؤولية تفاقم الأزمة الحالية في البلاد، في حين يرى الكثير من المراقبين أن تلك المحاولات تعكس سعي التنظيم للتغطية على مسؤوليته في إشعال الحرب.

ويقول الأكاديمي والباحث السياسي الأمين بلال: "حرب الخامس عشر من أبريل أشعلها الإخوان، لكنهم الآن وبعد فشلهم في تحقيق الانتصار العسكري، يحاولون تصدير نهج الغاب بتوزيع الاتهامات على بلدان العالم".

ويوضح بلال في حديث لموقع دوت الخليج: "الإخوان يسعون لاستغلال الحرب للانفراد بالحكم، لذلك يريدون سودانًا معاديًا للقوى المدنية بالداخل وكل دول العالم والمنطقة التي تدعو لحل يعيد المسار المدني".

ويضيف: "ينتهج التنظيم سياسة الفرقعات الإعلامية واستعداء العالم الخارجي بغرض إرباك المشهد".

وفي ذات السياق، ينبه الكاتب الصحفي محمد المختار محمد إلى أن تنظيم الإخوان يحاول الاستفادة من خدعة الحرب لإعادة تعريف الأزمة السودانية القديمة بأنها "أزمة خارجية تُقحم فيها دول مجاورة وأخرى عربية وأفريقية، كما فعل في تسعينات القرن الماضي عندما سخر آلته الإعلامية لنشر الأكاذيب"، بحسب تعبيره.

ويقول محمد لموقع دوت الخليج: "ظلت جماعة الإخوان تتخذ من معاداة العالم وسيلة لاختطاف القرار السياسي والعسكري، وهو ما فعلته في فترة تسعينيات القرن الماضي عندما احتضنت الجماعات الإرهابية، ومهّدت لذلك بالمؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، مما شكّل تهديدًا لدول المنطقة، ورفعت شعارات معادية لأميركا وروسيا والعديد من الدول العربية".