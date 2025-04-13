7 ميداليات للإبحار الشراعي

فرض منتخبنا الوطني للإبحار الشراعي سيطرته الكبيرة على منافسات المسابقة، حيث أنهى مشاركته بالحصول على 7 ميداليات ملونة، ففي مسابقة فئة قوارب الأوبتيمست في التصنيف العام توج بحار المنتخب خميس الشماخي بالميدالية الفضية، بينما حصلت بحارة المنتخب ترتيل الحسنية على المركز الثالثة، وحل في المركز الأول البحار الإماراتي خليفة الرميثي، وفي منافسات فئة قوارب الأوبتيمست للفتيات توجت بحارة المنتخب الوطني ترتيل الحسنية بالميدالية الذهبية، وجاءت البحرينية ملك الدوسري وصيفا، بينما كان المركز الثالث من نصيب الإماراتية مدية النيادي، وفي مسابقة فئة قوارب الأوبتيمست للصغار، فقد فاز بحار المنتخب الوطني محمد القاسمي بالميدالية الفضية، بينما توج بالميدالية الذهبية الإماراتي زايد الحوسني، أما المركز الثالث فكان من نصيب القطري تميم خالد.

وفي مسابقة قوارب إيلكا 4 للفتيات، ذهبت الميدالية الذهبية للإماراتية مروة الحمادي، وجاءت زميلتها في المنتخب اليازي الحمادي ثانيا، بينما ذهب المركز الثالث للبحرينية أمينة الصادق، وفي منافسات قوارب إيلكا 4 للأولاد فقد تألق بحار منتخبنا الوطني عبداللطيف القاسمي بحصوله على الميدالية الذهبية، تاركا المركز الثاني للإماراتي محمد المرزوقي، بينما ذهب المركز الثالث للبحريني خليفة الدوسري.

وفي مسابقة قوارب إيلكا 6 للفتيات، فقد حلت الإماراتية ضحى البشر في المركز الأول، وجاءت الكويتية أمينة عبدالله وصيفا، ثم كاميليا خليفة من منتخب الإمارات في المركز الثالث. وفي مسابقة قوارب إيلكا 6 للأولاد، حصل الإماراتي عثمان الحمادي على المركز الأول، بينما حل البحريني داود عبدالله في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب بحار المنتخب الوطني المعتصم الفارسي. أما في مسابقة قوارب إيلكا 7 للأولاد فقد توج بالميدالية الذهبية بحار المنتخب الوطني حسن الجابري، وحل الإماراتي عادل البسكتي وصيفا، بينما جاء البحريني أحمد صادق في المركز الثالث.

وكان منتخبنا الوطني للإبحار الشراعي قد توج بالميدالية الفضية في مسابقة الأوبتيمست على مستوى الفرق في اليوم الأول من المنافسات، بينما حصل المنتخب الإماراتي على الميدالية الذهبية في هذه المسابقة، أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب المنتخب الكويتي، وحل المنتخب البحريني رابعًا والمنتخب القطري خامسًا.