الجمعية العمومية لمؤسسة دارالتحرير تعتمد القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتوافق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - انتهت يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٩ أعمال اجتماعي الجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، والسادة أعضاء الجمعية الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة والأستاذ حمدي رزق عضو الهيئة والدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة والأستاذ أحمد محمد فؤاد والدكتور أكرم حسن محمد والأستاذة رحاب محمد عبدالله والأستاذة ولاء عمران والأستاذ أحمد سعداوي والأستاذ محيي صبري والأستاذ محمد سيد والأستاذ عزت المدرك والأستاذ محمد سيد ، أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور الأستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة والأستاذ سامح محروس عضو الهيئة والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات.

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات الأستاذة أمل عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة هناء إسماعيل رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة عبير محمد رشاد رئيس القطاع الثاني - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة نهى محمود بدر رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة عبير عبدالستار مدير عام - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة إيمان السعيد رئيس مجموعة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب

كما حضر الأستاذ طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير والأستاذ عبدالنبي الشحات نائب رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة الأعضاء الجدد للجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، وأضاف الشوربجي انه خلال فترة رئاسته للهيئة منذ عام ٢٠٢٠ وحتى الآن تم اعتماد عدد ٦ ميزانيات ماليه متأخرة لمؤسسة دار التحرير اعتبارا من ميزانية ٢٠١٦/٢٠١٥ وحتى ميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٠ كما أكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية حفاظاً على كيان المؤسسة .

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية .

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية .

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اختيار الأستاذ حمدي رزق أمين سر الجمعية بالتزكية واعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) وتكليف مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لدراسة هذه الملاحظات وسبل تصويبها واعداد تقرير بذلك خلال شهر من تاريخه يعرض على الهيئة الوطنية للصحافة مع اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) بنسخة من هذا التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال مؤسسة دار التحرير بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.