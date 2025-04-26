محمد محيي يكشف كواليس صداقاته الكروية بين عِشق الزمالك وودّ الأهلي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 09:31 مساءً - في لقاء صريح مع كريم خطاب، كشف الفنان محمد محيي عن تفاصيل علاقته بأصدقائه من عشاق نادي الزمالك في الوسط الفني، على رأسهم الكينج محمد منير، مدحت صالح، وعصام كاريكا، واصفًا إياهم بـ"الزملكاوية المتعصبين" الذين كثيرًا ما تتحول أحاديثهم الكروية إلى مشادات ودية، رغم انتمائهم المشترك للفريق الأبيض.

كما تحدث أيضًا عن عزيز الشافعي ولقائه الأول معه، حيث تأثر بأغنيته عن الزمالك، كما أشاد أن الانتماء الرياضي أدي إلى تقوية العلاقة بينهما.

أما عن أصدقائه من مشجعي الأهلي، فذكر محيي أن علاقته بحماقي وأيمن بهجت قمر كانت مليئة بالمناكفات الكروية، إضافة إلى ذكرياته مع ياسر عبدالرحمن وهاني فرحات، الذين كان يشاركهم مباريات كرة قدم ودية في أجواء مليئة بالمرح.

واختتم حديثه بتأكيد محبته لجميع أصدقائه، رغم اختلاف الانتماءات، مشيرًا إلى أن الكرة كانت دائمًا نقطة التقاء وودّ بينهم.