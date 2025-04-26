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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة يوجه بخفض تكاليف معدات الحصاد لمزارعي القمح… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 26 أبريل 2025 06:14 مساءً - وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وقطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، بخفض تكاليف معدات وآلات حصاد محصول القمح على المزارعي، لتصبح 1000 للفدان بدلا من 1200 جنيه للفدان العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاءه ومزارعي محافظة الشرقية على هامش افتتاح موسم حصاد القمح بالمحافظة.
وأشار فاروق أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لدعم مزارعي محصول القمح، بإعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى تخفيف العبء عن المزارعين.
وأكد وزير الزراعة حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع المزارعين، والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها فورا.
وأشار فاروق إلى حرص القيادة السياسية على دعم وتنمية المرأة الريفية ومشروعاتها، لافتا إلى توفير التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية، بقروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، لدعم القرى المصرية وأبناءها.
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