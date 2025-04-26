الإسكندرية تتألق .. بُشرى تُضيء افتتاح مهرجان الفيلم القصير.. وريهام عبد الغفور...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 09:31 مساءً - تنطلق مساء الأحد 27 أبريل 2025 فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في احتفالية فنية مميزة بمدينة الإسكندرية، تقدمها النجمة بشرى.

يشهد الحفل تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور بجائزة "هيباتيا الذهبية" احتفاءً بمسيرتها اللامعة، إلى جانب تكريم الموهوب أحمد مالك، أحد أبرز وجوه السينما الشابة.

وتتزين ليلة الافتتاح بعرض الفيلم الكندي "Hatch" وفيلم التحريك الإماراتي "أطفال البرزخ"، مع وصلة موسيقية تقدمها فرقة الأنفوشي بقيادة المايسترو هيثم بسيوني.

يتواصل المهرجان حتى 2 مايو، مستضيفًا عروضًا لأفلام قصيرة محلية وعالمية، إلى جانب ندوات وورش لدعم الإبداع السينمائي الشاب.

منذ تأسيسه عام 2015، بات المهرجان بوابةً لصناع السينما نحو العالمية، خصوصًا بعد اعتماد الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية للمنافسة رسميًا في جوائز الأوسكار.

المهرجان تنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة وعدد من الشركاء، بدعم من محافظة الإسكندرية.