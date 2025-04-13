نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمين عام شعبة المصدرين: الرسوم الأمريكية فرصة ذهبية لتعزيز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 04:19 مساءً - شاهندة إبراهيم وباره عريان و محمد أحمد وسمر السيد _ قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة تمثل فرصة ذهبية لجذب استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الملابس والصناعات الغذائية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في أسواق تصديرية جديدة، للتحوط ضد الآثار السلبية المترتبة على القرارات المفاجئة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض رسومًا جمركية علي واردات منتجات عدد من الدول ومن ضمنها مصر إلى السوق الأمريكية، قبل أن يقرر تعليقها لمدة 90 يوما باستثناء الصين.

وأشار زكي في تصريحات لجريدة “دوت الخليج” إلى أهمية استغلال الظروف التي تواجه الأسواق العالمية جراء أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق من خلال زيادة الصادرات، فضلًا عن جذب الشركات الدولية لإنشاء مصانع داخل مصر، ما يوفر فرص عمل ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن زيادة معدل الصادرات يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها زيادة المشاركة في المعارض الدولية، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، وتقديم حوافز قوية لتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، مع دعم خاص للصادرات في الأزمات للحفاظ على استمراريتها.

وأكد زكي أن تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات الجديدة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الإنتاج القومي وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعزيز الصادرات.

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وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقًا أكبر للاستثمارات الأجنبية، خاصة من الشركات الصينية والأوروبية، مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعكس تزايد الاهتمام بالسوق المصرية وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة، أشار زكي إلى أن مصر لديها شراكة إستراتيجية مع أمريكا من خلال اتفاقية الكويز التي تعزز التعاون التجاري بين البلدين، متوقعًاً عدم فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات المصرية في إطار هذه الاتفاقية.

مطلوب تقديم حوافز لتسريع جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإنتاج

وفيما يتعلق بقطاع الحاصلات الزراعية، أشار زكي إلى أهمية التوسع في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية وتحسين جودتها بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، خاصة في آسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

ونبه إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تحسين منظومة الإنتاج، وتطوير الجودة لتلبية المواصفات العالمية، وتذليل العقبات اللوجستية التي تواجه المصدرين، إلى جانب تقديم حوافز مالية تشجع الشركات على التوسع في التصدير.