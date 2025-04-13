منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد الشاطئية فـي المجموعة الأولى بكأس العالم بتونس

يشارك لأول مرة فـي تاريخه

موسى البلوشي : سعداء بالمشاركة ومنتخبنا سيخوض برنامج إعداد مكثفا ونثمن دعم ومسانده الوزارة

كتب ـ خالد الجلنداني :

أوقعت قرعة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين « تحت 17 سنة « التي ستقام على شاطئ مامايا بمدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 17 إلى 22 يونيو القادم بمشاركة 32 فريقا « للرجال والسيدات« منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد الشاطئية في المجموعة الاولى بجوار منتخبات ايران واسبانيا وبورتوريكو، وتعد هذه المرة الاولى التي يشارك فيها منتخبنا في نهائيات كأس العالم، وجاء تأهل منتخبنا للبطولة بترشيح من قبل الاتحاد الآسيوي بعد اعتذار المنتخب القطري للناشئين عن المشاركة والذي حل في المركز الثالث بالبطولة الاسيوية الثالثة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات تحت 17 سنة التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك في شهر اكتوبر الماضي بمشاركة 7 منتخبات؛ حيث احتل منتخبنا المركز الرابع في البطولة بعد تتويج المنتخب الايراني باللقب والمنتخب التايلاندي بالمركز الثاني والمنتخب القطري في المركز الثالث ومنتخبنا رابعا .أما المجموعات الثلاث الاخرى؛ المجموعة الثانية منتخبات كل من المجر و ألمانيا وتنزانيا وكينيا والمجموعة الثالثة تونس الدولة المستضيفة وتايلاند والمكسيك وجزر كوك والمجموعة الرابعة الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي والسنغال .وتعد هذه البطولة الثالثة في تاريخ البطولة والمرة الثانية التي تُقام فيها في أفريقيا بعد انطلاقتها الأولى عام 2017 في موريشيوس حيث تُوّج بلقب الرجال المنتخب الاسباني وسيدات المجر والبطولة الثانية كانت في اليونان عام 2022 حيث تُوّج بلقب الرجال منتخب كرواتيا وإسبانيا للسيدات بالميدالية الذهبية، وقبل سحب القرعة منحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة اليد السنغال مقعدًا في منافسات الرجال والسيدات لتحل محل الفرق المنسحبة، وقد اتُخذ هذا القرار بعد الأخذ في الاعتبار استضافة السنغال لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2026 حيث ستُقام منافسات كرة اليد الشاطئية وستُساعد هذه المشاركة السنغال في الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب.

سعدا بالمشاركة

قال موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد سعداء جدا بمشاركة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد الشاطئية في نهائيات كأس العالم للمرة الاولى في تاريخه؛ مؤكدا بان هذه المشاركة تم وضع خطة لها وبرامج اعدادة جيدة بعد الجلوس مع الجهاز الفني والاداري لمنتخبنا بهدف الظهور بمستوى مشرف يليق بسمعة كرة اليد العمانية امتدادا للنتائج الرائعة التي حققها المنتخب الوطني الاول لكرة اليد الشاطئية الذي تأهل الى نهائيات كأس العالم 8 مرات والحصول على مركز الوصافة في البطولة الاسيوية كذلك لعدة مرات وثمن البلوشي دعم ومسانده وزارة الثقافة والرياضة والشباب على مشاركة المنتخب في كأس العالم للناشئين.

الجدير بالذكر، أنه تولى مهمة قيادة منتخبنا الوطني لناشئي اليد في البطولة الاسيوية المدرب الوطني جابر البلوشي ومساعده عارف البلوشي وخاض منتخبنا في البطولة 6 مباريات، حيث خسر في الأولى أمام إيران 2/‏1، ثم فاز في اللقاء الثاني أمام إندونيسيا 0/‏2، وتلقى الخسارة في المباراة الثالثة من تايلاند 2/‏1، لكنه تغلب في المواجهة الرابعة على الأردن 0/‏2، بينما خسر المباراة الخامسة أمام قطر 2/‏0 وفي المباراة الأخيرة (السادسة) له في البطولة فاز على الصين 0/‏2، ليحصد 6 نقاط وضعته في المركز الرابع بترتيب البطولة.

ومثل منتخبنا في البطولة كل من :محمد بن بدر الحسني، وعلي بن خالد الحسني، والخطاب بن نصر الحسني، ووليد بن ناصر البلوشي، ولؤي بن علي السليماني، وراشد بن ناصر الدغيشي، ويزن بن محمد البريكي، وعبدالعزيز بن عبدالله المعمري، وماجد بن عبدالسلام الغيلاني، ومعتز بن جاسم المحرمي.

نظام البطولة

تم تقسيم المنتخبات المشاركة لأربع مجموعات تمهيدية، تضم كل منها أربعة فرق، بإجمالي 16 فريقًا وتلعب جميع الفرق في كل مجموعة مرة واحدة، وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى إلى الدور الرئيسي من كل مجموعة بعد ذلك، ينقسم الدور الرئيسي إلى مجموعتين، تضم كل منهما ستة فرق ويتأهل كل فريق بنتائجه التمهيدية إلى المجموعة التي تأهل منها ويلعب كل فريق ثلاث مباريات ضد فرق المجموعة الموازية التي تأهلت إلى مجموعته في الدور الرئيسي، بعد ذلك يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى ربع النهائي ثم إلى نصف النهائي، ومباريات تحديد الميداليات، ومباريات تحديد المراكز من 5 إلى 8. وينتقل الفريق الأخير في كل مجموعة تمهيدية إلى جولة ترضية، تتكون من مجموعة، حيث تنضم الفرق التي احتلت المركزين الخامس والسادس في مجموعاتها الرئيسية في وقت لاحق للعب على المراكز من 9 إلى 16.