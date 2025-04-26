نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ملاعب نادي الصحفيين النهري للتجديف والرياضات المائية، بحضور الإعلامي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

واستُهِل الافتتاح بمباراة ودية لرياضة البادل تنس، شارك فيها الدكتور أشرف صبحي والمهندس عادل النجار والإعلامي محمد شبانة، في أجواء احتفالية بمناسبة إعادة إنشاء ملاعب النادي وفق أحدث التصميمات العصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته، أن تطوير نادي الصحفيين النهري يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى دعم وتحديث المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات، بما يسهم في توفير بيئة رياضية واجتماعية متكاملة.

وأشاد الوزير بجهود مجلس إدارة النادي وحرصه على تنفيذ مشروع التطوير وفق أعلى المعايير الهندسية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الرياضي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتنمية مهاراته.

من جانبه، أعرب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن سعادته بمستوى التطوير الذي شهده نادي الصحفيين، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الرياضية والترفيهية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في دعم الأندية والمنشآت الرياضية داخل نطاق المحافظة، بما يخدم مختلف الفئات العمرية ويعزز الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وعقب الافتتاح، قام الدكتور أشرف صبحي، والمهندس عادل النجار، والإعلامي محمد شبانة، بجولة تفقدية داخل النادي شملت ملعب كرة القدم الجديد، والقاعة الشتوية، وغرفة الاجتماعات، والمنطقة الزجاجية التي تضم أنشطة متنوعة تشمل البلياردو وتنس الطاولة والجيمانيزيوم والبلاي ستيشن، بالإضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال المجهزة بأحدث الوسائل الترفيهية.

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