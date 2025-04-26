نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يكشف عن موعد طرح فيلم "المشروع x "بدول الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف كريم عبد العزيز موعد طرح فيلم "المشروع x" بجميع دور العرض العالمية ودول الخليج.

وسيكون موعد طرح الفيلم يوم 5 يونيو بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك وذلك بعد أسبوعين من إطلاق الفيلم في صالات السينما المصرية، حيث يعرض الفيلم يوم 21 مايو المقبل.



قصة المشروع x



ويظهر البرومو كريم عبدالعزيز هو مفصول من كلية الاثار ويخوض رحلة الموت، حيث يسعى لكشف الغموض المحيط بسر بناء الهرم الأكبر، في إطار أحداث درامية مثيرة تحمل طابعا من الغموض والفانتازيا، ويتناول فيلم المشروع X قصة ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في مدينة الجونة، ويخوضان سويًا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما.

أبطال المشروع x



وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

أعمال في انتظار كريم عبد العزيز

ويذكر ان أحدث أعمال كريم عبد العزيز هو فيلم « The Seven Dogs» من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وتارا عماد وسيد رجب قصة تركي آل الشيخ وتأليف محمد الدباح وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3.



ويعد فيلم "The Seven Dogs" هو التعاون الثاني الذي يجمع بين أحمد عز وكريم عبد العزيز بعد 3 سنوات من تعاونهما لأول مرة في فيلم «كيرة والجن» من بطولة أحمد مالك وسيد رجب وهند صبري وعلي قاسم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.