وفاة والدة الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 09:32 مساءً - توفيت السيدة هدى محمد هلال، والدة الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، وسيقام العزاء بعد غد الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدة الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على الصفحة الرسمية للصندوق «فيسبوك»، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيدة الصبر والسلوان.