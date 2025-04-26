نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار يتصدر المجموعة الأولى بدورة الترقي قبل انطلاق الجولة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق مسار تألقه في دورة الترقي للمحترفين، بعدما تصدر قمة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن فريق أسمنت أسيوط الذي يملك نفس الرصيد.

مسار يتصدر المجموعة الأولى بدورة الترقي

وجاء فريق المقاصة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المدينة المركز الرابع بـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن الأقصر صاحب المركز الخامس. ويتذيل الترتيب فريق التعدين بنقطة واحدة فقط.

وينتظر عشاق الكرة لحظة انطلاق الجولة الخامسة التي قد تشهد تغييرات كبيرة في مراكز المنافسة، خاصة مع احتدام الصراع على خطف بطاقة الصعود.

ويلاقي فريق مسار في الجولة الخامسة نظيره المدينة المنورة بطموحات كبيرة للفوز ومواصلة الصدارة قبل انطلاق مرحلة الاياب من دورة الترقي.