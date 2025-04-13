العالم اليوم - الإمارات تدين الهجمات على مخيمات النازحين في الفاشر بالسودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أبريل 2025 04:33 مساءً - أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة الهجمات المسلحة على مخيّمي زمزم وأبوشوك قرب مدينة الفاشر في دارفور وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات من الأشخاص الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

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