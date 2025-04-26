العالم اليوم - مسؤول أميركي كبير: المباحثات مع إيران "إيجابية وبناءة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أبريل 2025 07:21 مساءً - أشادت الولايات المتحدة بمباحثات "إيجابية وبناءة" مع ايران في ختام جولة ثالثة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، السبت في عمان، بحسب مسؤول أميركي كبير.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأميركي قوله: "استمرت هذه الجولة من المحادثات المباشرة وغير المباشرة أكثر من أربع ساعات. لا يزال هناك عمل كثير للقيام به، لكن تقدما جديدا أحرز بهدف التوصل الى اتفاق"، موجها الشكر الى "شركائنا العمانيين لتسهيلهم هذه المناقشات".

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف محادثات في مسقط عبر وسطاء عمانيين استمرت نحو ست ساعات، وذلك بعد أسبوع من جولة ثانية في روما وصفها الجانبان بالبناءة.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن المحادثات ستستمر الأسبوع المقبل وإنه تقرر بصفة مبدئية عقد "اجتماع (آخر) رفيع المستوى" في الثالث من مايو.

وقبل اجتماع كبار المفاوضين، جرت محادثات غير مباشرة على مستوى الخبراء في مسقط لوضع إطار لاتفاق نووي محتمل.

وذكر التلفزيون الرسمي "وصلت المفاوضات على مستوى الخبراء إلى مرحلة تفاصيل المطالب المتبادلة والمحددة.. الوفدان يعودان إلى عاصمتيهما للتشاور".

وقال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات لرويترز في وقت سابق إن المفاوضات على مستوى الخبراء "صعبة ومعقدة ودقيقة"، دون الخوض في تفاصيل.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ هناك "خلافات" لا تزال قائمة بين الجانبين الإيراني والأميركي بعد اختتام الجولة الثالثة من المحادثات النووية في عُمان.

وقال عراقجي لمراسل التلفزيون الرسمي الإيراني في مسقط: "هناك خلافات في القضايا الرئيسية وفي التفاصيل"، مضيفا أن "المفاوضات هذه المرة كانت أكثر جدية من ذي قبل".

وأوضح الوزير الإيراني أن "خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يشاركون في الجولة التالية من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا".