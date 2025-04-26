لجنة مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد تقرر تفعل جائزة التميز للمراكز المجيدة فـي المرحلة الرابعة

من أجل إعداد لاعبين على أسس فنية علمية وفق المعايير الدولية

عقدت لجنة مراكز اعداد الرياضيين بالاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعًا لها برئاسة المهندس يعقوب بن حميد الوهايبي نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات منها الاطلاع على الموقف التنفيذي لسير التدريبات في المراكز خلال المرحلة الخامسة والذي استعرض من خلاله المشرف العام على المراكز سمير بن عيسى السليمي تفاصيل التدريبات المنفذة والتزام المراكز بالبرنامج الزمني المحدد للمرحلة الخامسة ووسائل المتابعة الدورية وملخص للجوانب الفنية والإدارية، كما تم مناقشة تنظيم المهرجان خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى تفعيل جائزة التميز للمراكز المجيدة التي بدأ تطبيقها في المرحلة الرابعة والمعايير التي يستند عليها لاختيار المركز المتميز في كل مرحلة وأهمية تكامل مسابقات الاتحاد للمراحل العمرية مع أهداف مشروع مراكز إعداد الرياضيين بما يتيح المجال لمشاركة مخرجات المراكز للتنافس لصقل وتطوير مهاراتهم وقدراتهم البدنية من خلال المسابقات والمنافسات الرياضية. كما ناقشت اللجنة الرؤى التطويرية للمراكز وطلبات الأندية الراغبة بفتح مراكز جديدة .

وأوضح الدكتور مراد فضلون عضو لجنة مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد، أن اللجنة حرصت لجنة على وضع خطة لتحقيق أهداف المشروع بالتنسيق والشراكة مع الوزارة ومن أهم هذه الأهداف إعداد لاعبين، على أسس فنية علمية وفق المعايير الدولية، قادرين مستقبلا على تغذية الأندية والمنتخب بأفضل الخامات البدنية والفنية. حيث وضعت اللجنة خطة فنية تعتمد على المحاور التالية الاستكشاف والمتابعة العلمية والفنية وفق المواصفات الدولية وذلك من خلال عمل اختبارات بدنية وحركية علمية موحدة بالمدارس من قبل مدربي المراكز الذين تم تأهيلهم بالتنسيق مع وزارة الإشراف وذلك بهدف استكشاف وانتقاء أفضل المواهب والخامات ثم متابعتهم أيضا من خلال الاختبارات العلمية بعد فترات تدريبية لتقييم تطورهم البدني الحركي والفني.وتوحيد مناهج وطرق التدريب والإعداد البدني والحركي وفق الأسس العلمية الحديثة مع تأهيل المدربين العمانيين لمراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد بالأندية وتطوير كفاءاتهم. وتكثيف وإقامة مسابقات ومباريات وفق المعايير الدولية لمختلف الفئات السنية.

واضاف مراد فضلون لقد وضعت اللجنة مناهج وطرق تدريب حديثة في كرة اليد وموحدة بين جميع المراكز في الأندية (التدريب التشخيصي الشامل والتدريب وفق المقاربة بالكفايات ) لجميع الفئات السنية الصغرى (8-12 سنة) (دون 14 سنة) (دون 16 سنة) (دون 18 سنة)، وفق توصيات الاتحاد الآسيوي والدولي وبالتنسيق مع لجنة مراكز إعداد الرياضيين بالاتحاد العماني لكرة اليد. وإدراج الطرق العلمية الحديثة للإعداد البدني والحركي للاعبي الفئات السنية الصغرى في مناهج وطرق التدريب.

وأضاف فضلون : اللجنة وضعت خطة وبرامج مستقبلية لتأهيل المدربين في التدريب والإعداد البدني للفئات السنية الصغرى بمراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد بالتنسيق والشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومع الجهات المتداخلة في التأهيل والتكوين (قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السلطان قابوس، الإتحاد الآسيوي والدولي، التضامن الأولمبي واللجنة الأولمبية والأكاديمية الأولمبية). بالإضافة إلى وتكثيف عدد المسابقات والمباريات، وتطبيق نظام وقوانين كرة اليد المصغرة (Mini Handball)، وتكييفها مع المتطلبات والتحديات اللعبة في سلطنة عمان وذلك وفق توجيهات وتوصيات الاتحاد الدولي والقاري لكرة اليد لكل فئة سنية، بالتنسيق مع لجنة مراكز إعداد الرياضيين ولجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد ولجنة المسابقات، والاتحاد العماني للرياضة المدرسية لجميع الفئات السنية بمراكز إعداد الرياضيين لاتحاد كرة اليد وبالمدارس.

كما تسعى اللجنة إلى بعض الرؤى التطويرية مثل إحداث مسابقات جديدة كمسابقة أفضل اللاعبين بالمراكز تهدف إلى توجيه المدربين نحو إعداد اللاعبين وفق المناهج والطرق الحديثة خلال التدريبات كما تطمح اللجنة إلى رفع من عدد المراكز بالأندية ونشر لعبة كرة اليد في الوسط المدرسي في جميع محافظات السلطنة.

هذا ويستمر مشروع مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد الذي تشرف عليه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة اليد في تسعة أندية هي ينقل وعبري ونزوى ونادي عمان والشباب وصحم والسيب وصلالة ومجيس.