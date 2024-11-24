نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عزاء الملحن محمد رحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت أسرة الملحن محمد رحيم يوم الثلاثاء 26 نوفمبر لتلقي العزاء، وذلك عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

تشييع جنازة الملحن محمد رحيم ومراسم العزاء.. وداع مؤثر من الفنانين والأهل

في يوم حزين على الوسط الفني، شيعت منذ قليل جنازة الملحن محمد رحيم، الذي وافته المنية فجر يوم السبت 23 نوفمبر بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

رحل الفنان محمد رحيم عن عمر يناهز الـ 45 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا موسيقيًا كبيرًا.

جنازة الملحن محمد رحيم.. حضور مكثف من نجوم الفن

تمت مراسم الجنازة ظهر يوم الأحد 24 نوفمبر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، حيث حضر عدد كبير من نجوم الفن لتوديع الراحل، وكان من بين الحضور الفنان محمد منير، محمد حماقي، حميد الشاعري، مصطفى كامل، حلمي عبد الباقي، مصطفى حجاج، وأحمد عصام.

رسالة محمد رحيم الأخيرة لجمهوره

قبل وفاته، كان محمد رحيم قد وجه رسالة مؤثرة لجمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد عودته من الاعتزال.

قال: "آسف لو كنت زعّلت أي حد، وإن شاء الله هرجع تاني بطاقة أكبر وهحاول أسعدكم بكل الطرق والأشكال.. بكيت بالدموع من الرسائل اللي بعتوهالي".

هذه الكلمات تعكس مدى حب رحيم لجمهوره وإصراره على العودة للغناء بعد فترة من الغياب.

ابنة محمد رحيم.. كلمات مؤثرة عبر إنستجرام

بعد رحيل والدها، نشرت ماس ابنة محمد رحيم رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستجرام، عبرت فيها عن مدى حبها لوالدها وفقدانها الكبير له. كتبت: "ازاي هتاخد روحي أنا مني ازاي وحبك بيكملني ازاي"، مؤكدة أن والدها كان كل شيء في حياتها.

وأضافت: "الله يرحمك يا أغلى ما في الكون، فاكراك على طول، وعمري الجاي كله هعيشه ليك أنت بس".

فنانون ينعون محمد رحيم

تلقى الوسط الفني صدمة كبيرة بعد وفاة الملحن محمد رحيم، حيث نعى العديد من الفنانين وفاته عبر منصاتهم. من بينهم حميد الشاعري، الذي نشر عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. سبحان من له الدوام.. الفنان محمد رحيم في ذمة الله".