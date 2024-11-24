بيريز يسخر من فوز رودري بالكرة الذهبية بتصريحات مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - سخر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، من تتويج الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، بدلًا من البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق الملكي الذي كان المرشح الأقوى للجائزة.

رئيس ريال مدريد ينتقد فوز رودري بالكرة الذهبية: لا يستحقها

قال بيريز في تصريحاته اليوم الأحد، ضاحكًا، حول فوز رودري بالكرة الذهبية: “لأول مرة في التاريخ ينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجائزة”.

وأضاف بيريز قائلًا: "حسنًا. أولًا وقبل كل شيء، أريد أن أوضح أن رودري هو لاعب كرة قدم عظيم دعه يعرف أن هذا لا علاقة له به، سأقرأ إفتتاحية صحيفة توتوسبورت “رودريجو يستحق الكرة الذهبية، ولكن ليس هذه الكرة” في العام الماضي فاز السيتي بالثلاثية وسجل، لكنه لم يصعد حتى إلى منصة التتويج؟ لقد أرادوا التعويض هذه المرة عن ذلك".

وتابع: “رودري لديه كل حبنا ويستحق ذلك. فليكن الأمر واضحًا لكن ليس هذا. كان يجب أن يكون للاعب في ريال مدريد مهما كانت المعايير التي تم تطبيقها. كان الضجيج من أجل فينيسيوس ولكن كان من الممكن أن يكون لقائدنا كارفاخال أو حتى بيلينجهاز، ومن الصعب جدًا شرح ذلك”.

وأكمل: “هناك بعض الأشياء المدهشة، على سبيل المثال، يشير بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن انضمامه لم يكن له أي تأثير على نظام التصويت، لقد غيروا نظام التصويت (من 5 لاعبين إلى 10)، بالإضافة إلى عدد النقاط (من 6 إلى 15)".

وأردف: "ومن المثير للدهشة أنه بما أن كرة القدم عالمية للغاية، فإن الصحفيين من. البلدان التي يبلغ عدد سكانها عدد سكان الهند لا تصوت وغيرها من البلدان التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، نعم والأكثر من ذلك لا أحد يعرفها”.

وواصل: “لولا ناميبيا وأوغندا وألبانيا وفنلندا لكان فينيسيوس قد فاز بالكرة الذهبية علاوة على ذلك، لم تعطي هذه الدول ولا صوت لفينيسيوس (يضحك)”.