العالم اليوم - استدعاء الملياردير الهندي غوتام أداني للتحقيق في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 04:36 مساءً - استدعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الملياردير الهندي غوتام أداني بشأن اتهامات متعلقة برشوة يجري التحقيق فيها ضمن لائحة اتهام اتحادية ضده في الولايات المتحدة.

وتقاضي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية رئيس مجموعة أداني وابن أخيه، ساجار أداني، في مزاعم تورطهما في دفع رشاوي بمئات الملايين من الدولارات لمساعدة شركة أداني، فيما "روجا زورا لالتزام الشركة بمبادئ وقوانين مكافحة الرشوة فيما يتعلق بطرح سندات بقيمة 750 مليون دولار".

ووفقا للوثيقة المقدمة يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالي بالمنطقة الشرقية في نيويورك، فإن الاستدعاء يتطلب ردا في غضون 21 يوما.

وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية إلى فرض عقوبات مالية لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد وقيود على عائلة أداني تمنع أفرادها من شغل مناصب قيادية في الشركات المدرجة.

ولم يستجب ممثلو مجموعة أداني بعد لطلب من رويترز للتعقيب اليوم الأحد.

وتنفي المجموعة الاتهامات الجنائية وتصفها بأنها "لا أساس لها".

وقال المدير المالي للمجموعة إن الاتهامات مرتبطة بعقد واحد فقط لشركة "أداني جرين إنرجي" والتي تشكل نحو 10 بالمئة من أعمالها، وإنه لم تُوجه اتهامات لأي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.