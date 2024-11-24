العالم اليوم - الزمالك يفقد 3 من نجومه في افتتاح "الكونفدرالية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 04:36 مساءً - أعلن نادي الزمالك تفاصيل إصابة ثلاثي فريق كرة القدم محمود عبد الرازق (شيكابالا) وناصر ماهر ومحمد السيد، خلال مواجهة المصري البورسعيدي التي أقيمت، السبت، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض صفر-1 في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال طبيب الفريق محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن الأشعة أثبتت إصابة شيكابالا بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولي.

وأضاف: "ناصر ماهر يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولي وإجهاد عضلي خفيف".

كما أوضح: "أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها محمد السيد إصابته بمزق في منشأ العضلة الأمامية، وهي الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الشباب في مباراة ليبيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما".

ويفقد الزمالك جهود الثلاثي في مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، الأربعاء، في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية الإفريقية).