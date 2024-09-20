مبادرة بداية جديدة.. ملحمة خير تتكاتف فيها مؤسسات الدولة والمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - تنتشر فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" في جميع المحافظات بتكاتف بين مؤسسات الدولة، إذ تعد أحد محاور المشروع المستدام للتنمية البشرية، والذي يهدف لبناء الإنسان المصري، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية.

وترتكز المبادرة على بناء الوعي، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.

المحاور الرئيسية للمبادرة:

تتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بحسب الموقع الرسمي للمبادرة.

- التعليم: بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

- الصحة: بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية.

- الرياضة: من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.

- الثقافة: بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

- تأمين فرص العمل: بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

يتم ذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية، من خلال تطبيق لا مركزي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.

أهداف المبادرة:

1- تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

2- توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي.

3- تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات.

4- تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية.

5- تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة.

6- الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا.

7- تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية.

8- تعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات.

9- خلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف.

10- خلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

11- تطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.

البرامج والفئات العمرية المستهدفة:

- برامج الأطفال (من سن يوم حتى 6 أعوام)، يتضمن البرنامج الخاص بهذه الفئة تعزيز الصحة والحد من وفيات الأطفال وذلك من خلال برامج مخصصة لتحسين الرعاية الصحية المبكرة.

- برامج للفئة العمرية (من سن 6 إلى 18 عامًا)، يركز على تحسين المهارات وزيادة كفاءة سوق العمل ويشمل مبادرات لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

- برامج للكبار (من سن 18 لسن 65 عامًا)، يشمل البرنامج تدريب وتأهيلا لسوق العمل.

- برامج لدعم كبار السن، والمشاركة المجتمعية، في إطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصلية.