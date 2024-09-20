انت الأن تتابع خبر يايسله يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة ضمك في دوري روشن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها فريقه مواجهة اليوم الجمعة أمام ضمك، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي وضمك

يستضيف فريق الأهلي نظيره ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بالتشكيلة التالية:

– حراسة المرمى: إدوارد ميندي

– خط الدفاع: عبدالله العمار، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي

– خط الوسط: فرانك كيسييه، زياد الجهني، روبرتو فيرمينو

– خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فراس البريكان

ترتيب الأهلي في الدوري